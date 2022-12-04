В Беларуси президент не меняется с 1994 года.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко может отречься от престола при условии, что ему будет грозить смерть, считает глава Объединения силовиков BYPOL и член Объединенного переходного кабинета Беларуси Александр Азаров.

"Лукашенко неоднократно заявлял, что он добровольно не уйдет от власти. Я не верю, что он согласится на новые демократические выборы и скажет, что решил уйти", - сказал он для Эспрессо.

Азаров подчеркнул, что Лукашенко должен быть наказан на трибунале.

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"Возможен вариант, когда будут условия, в которых он поймет, что ему конец. Он у власти не удержится и, возможно, не сохранит свою жизнь. Тогда он может пойти на переговоры - чтобы ему и его семье разрешили куда-то уехать с гарантиями безопасности и провести демократические выборы. А он поедет куда-то в Арабские Эмираты и отдаст власть добровольно", - добавил Азаров.

Режим беларуского диктатора Лукашенко

В 1994 году Лукашенко пришел к власти и с тех пор не покидал кресло президента Беларуси.

Узурпатор не на шутку испугался после внезапной смерти министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея. Лукашенко приказал сменить своего повара, охрану и обслугу.

Напомним, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко прогнозировал, что режим Лукашенко падет до конца 2022 года.