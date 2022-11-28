Министра могли отравить российские спецслужбы, заявил один из оппозиционеров.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко не на шутку испугался после внезапной смерти министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея. Он приказал сменить повара, охрану и обслугу.

Как сообщил российский оппозиционер Леонид Невзлин в Twitter со ссылкой на источники, близкие к российским спецслужбам, смерть Макея не была естественной. Его отравили.

"Глава МИД Беларуси Владимир Макей умер в результате отравления ядом, разработанным в спецлаборатории ФСБ, говорят источники, близкие к российским спецслужбам. Клиническая картина в случае смерти от инфаркта, инсульта или сердечной недостаточности", - написал Невзлин.

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По его данным, версию с отравлением Макея подтверждает тот факт, что 64-летний чиновник не имел проблем со здоровьем и вел активный образ жизни. Как отмечает Невзлин, токсикологи подтвердили ему, что имитировать естественную смерть человека, которого отравили, достаточно легко.

"Отравить человека так, чтобы все думали, что он умер по естественной причине, очень легко. Довольно просто возбудить в ее организме баланс ферментов - веществ, которые обеспечивают все без исключения процессы, от хлопанье ресницами до дыхания", - объясняют врачи.

Оппозиционер заявил, что смерть Макея вызвала панику в белорусских номенклатурных кругах, в том числе и у диктатора Лукашенко. Он приказал заменить своих поваров, обслугу и охрану. Его детям предоставлена дополнительная охрана.

"Диктатор никому не доверяет. Не без оснований он считает, что после Макея пышные похороны могут устроить уже ему. Москву не устраивает задержка со вступлением белорусской армии в войну против Украины, Кремль готов задействовать все рычаги для давления на белорусский режим", - заявил Невзлин.

Смерть Макея: что известно

26 ноября 2022 года умер глава МИД Беларуси Владимир Макей. Ему было 64 года.

Политолог Андрей Пионтковский заметил, что смерть Макея выглядит очень подозрительно. Он считает, что устранение Макея - это акция Москвы, поскольку Кремль всегда обвинял его за многовекторность Лукашенко.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко предполагает, что смерть Макея могла стать сигналом Лукашенко, и его могли отравить. В то же время белорусские СМИ назвали вероятной причиной смерти чиновника инфаркт.

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