Также нардеп Валентин Наливайченко призвал ввести визовый режим с Беларусью.

Режим беларусского диктатора Александра Лукашенко рухнет осенью 2022 года.

Такой прогноз сделал в эфире "Эспрессо" Валентин Наливайченко.

"Лукашенко, белорусские войска и белорусские части и аэродромы выступили против Украины. Это навеки опозорило и самого Лукашенко, и вооруженные силы Беларуси, и всех, кто способствует российскому агрессору. Экономика и государственное устройство Беларуси сыплется. Осенью будут последние месяцы для Лукашенко и его режима у власти в Беларуси. Развалится и режим, и белорусская экономика из-за поддержки российской агрессии и соучастия в ней", - заявил Наливайченко, дважды возглавлявший СБУ в своей карьере.

Также нардеп призвал ввести визовый режим с Беларусью.

"У нас сейчас с ними граница закрыта. Визовый режим надо обязательно ввести, как мы ввели и с РФ. Единственное исключение сделать для представителей общественных организаций и беларусской свободной прессы. Для отдельных категорий лиц можно было бы оставить и безвизовый режим, но, в принципе, надо ограничивать", - подвел итоги Наливайченко.

Ранее генерал-майор СБУ назвал потенциального наследника власти Лукашенко.

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