Эксперт выразил уверенность, что каждый второй в окружении Лукашенко - агент ФСБ.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко никогда не занимался своей охраной. Скорее всего он понимает, что ему будет сложно обезопасить себя в случае, если президент РФ Владимир Путин решит его убить.

Как объяснил политолог Михаил Шейтельман в интервью УНИАН, главной защитой для Лукашенко является то, что россиянам во время войны с Украиной его трудно заменить.

"Насчет усиления охраны - могу сказать, что Лукашенко никогда не занимался своей охраной. Он - не Путин, не ссыклявый человек. Например, Путин встречается с фальшивыми матерями, а Лукашенко в момент, когда была революция, приходил на завод, где были митинги, протесты. Он стал с ними разговаривать, ругаться. Там все кричат ему, а он: "Подойди, поговорим с тобой!" Он такой человек по натуре. Да, у него там охрана, ОМОН и все такое. Он же считает себя президентом", - отметил эксперт.

По его словам, каждый второй в окружении Лукашенко - агент ФСБ.

"Я думаю, Лукашенко понимает, что никакая охрана его не спасет, если у Путина будет желание его убить. Я помню, несколько раз видел кортеж Лукашенко в Минске. У него в центре одна из резиденций. Ты едешь, перед тобой выходит милиционер, машет палкой. И ты видишь, как выезжает кортеж Лукашенко, потому что из этого места никто больше не выезжает. Через минуту тебе говорят: "Все, поезжайте". Это не то, что перекрыли дорогу на 8 часов. Ничего подобного. Там нет таких мер безопасности, как в России. Да и у них физически нет возможности обеспечить такую безопасность, если ФСБ решит его уничтожить. Я думаю, там каждый второй в окружении Лукашенко - агент ФСБ. Его защитой является то, что россиянам его сейчас во время войны трудно заменить. В 2020 году в мирное время пытались, и у них не вышло", - говорит Шейтельман.

Война в Украине: роль Лукашенко

С первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину Лукашенко предоставил Путину территорию своей страны в качестве военного полигона. Именно из Беларуси двинулись первые танки оккупантов на север Украины.

В настоящее время российские военные используют воздушное пространство республики для нанесения ракетных ударов по украинским городам.

Кроме того, Беларусь поддерживает преступный режим Путина на международном дипломатическом уровне. Так, 13 октября Беларусь не поддержала голосование за осуждение попытки незаконной аннексии украинских регионов.

Вместе с тем Александр Лукашенко не на шутку испугался после внезапной смерти министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея. Белорусский диктатор приказал сменить своего повара, охрану и обслугу.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко предполагает, что смерть Макея могла стать сигналом Лукашенко, и его могли отравить. В то же время белорусские СМИ назвали вероятной причиной смерти чиновника инфаркт.

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