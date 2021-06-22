Организатором презентации является Институт национального развития.

23 июня в 14: 30 в Киеве в гостинице «Лыбидь» состоится презентация плана действий по деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий.

Среди докладчиков выступят генерал-майор Вооруженных сил Украины в запасе Сергей Кривонос и лидер Национального Корпуса, основатель полка «Азов» Андрей Билецкий.

Организатором презентации является Институт национального развития.

Регистрация гостей и СМИ по ссылке: https://forms.gle/XEw4hoeNMUP2WQA27

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Автор: Иван Бойко