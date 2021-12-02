Если Россия пойдет на вторжение в Украину, против нее введут высокоэффективные экономические санкции, предупредил госсекретарь Штатов.

Президент Российской Федерации Владимир Путин создал возможность для очень быстрого осуществления вторжения в Украину, если он примет такое решение.

Есть доказательства того, что РФ подготовила планы значительных агрессивных действий в отношении украинского государства, рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам двухдневного заседания министров иностранных дел стран-членов НАТО в Риге, пишет Deutsche Welle со ссылкой на сведения корреспондента.

По его словам, в планы входят усилия по расшатыванию нашей страны изнутри, а также "крупномасштабные военные операции".

Главный американский дипломат подчеркнул, что пока неизвестно, решил ли лидер России вторгаться в Украину.

"Но мы знаем, что он создал возможность сделать это очень быстро, если он так решит", – заявил госсекретарь.

Блинкен, что, если РФ пойдет на вторжение в Украину, против нее введут высокоэффективные экономические меры, от которых пока воздерживались.

"…мы поделились нашими мыслями с союзниками и партнерами. И я увидел огромную солидарность со стороны всех в решительности и намерении принять действенные меры, если Россия вторгнется в Украину", – сказал госсекретарь.

Читайте такжеВ США предупредили Россию о небывалых последствиях в случае вторжения в УкраинуНапомним, весной 2014 года Россия захватила Крым, а потом начала расшатывать ситуацию на востоке Украины. РФ поддержала боевиков, которые захватили часть Донбасса и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР". На часть востока нашей страны также вторглись российские войска.

Ряд стран Запада, в частности США, наказали Россию за агрессию – ввели санкции.

В конце октября текущего года американское издание The Washington Post сообщило, что РФ увеличила численность своих войск возле границы Украины.

После этого руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что российская сторона перебросила к границе украинского государства 92 тысячи военных и готовится к вторжению в конце января – в начале февраля 2022-го.

Автор: Екатерина Присяжнюк