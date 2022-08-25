Лидеры государств также уделили внимание вопросу важности привлечения России к ответственности за военные преступления.

Президент Владимир Зеленский и президент США Джозеф Байден обсудили "дальнейшие шаги Украины на пути к победе".

Об этом Зеленский сообщил в Twitter, отметив, что провел замечательный разговор с Байденом.

"Поблагодарил за непоколебимую поддержку украинского народа - военную и финансовую - со стороны США. Обсудили дальнейшие шаги Украины на пути к победе над агрессором и важность привлечения России к ответственности за военные преступления", - рассказал президент Украины.

Как сообщал УНИАН, 24 августа Зеленский назвал страну, оказавшую Украине наибольшую помощь в войне с Россией. "Все безусловно знают, что при всем уважении к каждому государству в мире, Соединенные Штаты Америки оказали Украине наибольшую помощь. Они самые мощные экономически и с точки зрения политического влияния, и мы прекрасно с вами понимаем, что Украине нужна и финансовая помощь, и помощь Международного валютного фонда и т.д. И при этом мы, безусловно, понимаем, что сегодня на поле боя, когда нам нужно оружие, пакеты (помощи) Соединенных Штатов могут нам помочь", - заявил Зеленский.

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