Главе Кировоградской ОГА вручили подозрение в вымогательстве почти двух миллионов гривень

26 июня правоохранители задержали Балоня и должностное лицо этой же ОГА, уличенных в получении неправомерной выгоды.

Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры вручили подозрение председателю одной из областных госадминистраций и должностному лицу этой же ОГА, уличенных в получении неправомерной выгоды.

Как сообщает пресс-служба САП, действия указанных лиц квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.368 УК Украины.

Так, в ходе досудебного расследования установлено, что должностные лица предложили одному из руководителей органа государственной власти в области предоставить им 1,8 млн грн неправомерной выгоды за не совершение действий, направленных на препятствование в проведении его служебной деятельности.

"Председатель ОГА и его пособник задержаны в рамках совместной операции НАБУ с ГУ БКОП и УСБУ в одной из областей под процессуальным руководством прокуроров САП сразу после получения ими второй части обусловленных средств, а именно 250 тыс. грн. Предварительно зафиксирован факт получения ими первого транша денег - 100 тыс. грн. Следствие по делу продолжается", - подчеркнули в прокуратуре.

Читайте такжеWashington Post: История о подкупе НАБУ и САП очень необычная для Украины

Как известно, речь идет об экс-председателе Кировоградской ОГА Андрее Балоне.

Как сообщал УНИАН, 26 июня правоохранители задержали Балоня по подозрению в вымогательстве 1,8 млн грн.

В частности, чиновник хотел получить средства от руководителей некоторых контролирующих структур Кировоградской области.

Руководитель ОГА вместе с сообщником были задержаны во время передачи второго "транша" в сумме 250 тыс. грн.

Балоня Зеленский назначил председателем Кировоградской ОГА 11 ноября 2019 года.

25 июня 2020 года Кабинет министров согласовал увольнение Балоня. 26 июня президент Владимир Зеленский сообщил, что уволил его.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram