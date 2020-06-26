Главу Кировоградской ОГА задержали на вымогательстве почти двух миллионов гривень – СМИ (фото)

Руководитель ОГА планировал незаконно получить от регионального представительства государственного органа в области 1,8 миллиона гривень.

Служба безопасности Украины совместно с НАБУ под процессуальным руководством САП задокументировала факт вымогательства 1,8 миллиона гривень председателем одной из областных госадминистраций и должностным лицом этой же ОГА.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным УП, задержанным является председатель Кировоградской ОГА Андрей Балонь.

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Как сообщает СБУ, по версии досудебного следствия, руководитель ОГА планировал незаконно получить от регионального представительства государственного органа в области 1,8 миллиона гривень.

Оперативники спецслужбы задокументировали получение посредником первой части неправомерной выгоды в размере 100 тысяч гривень в июне 2020 года. Руководителя ОГА вместе с сообщником задержали согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины во время передачи второго «транша» в сумме 250 тысяч гривень.

Продолжаются процессуальные действия. Председатель ОГА и его должностное лицо этой же ОГА задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас правоохранители проводят неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления.

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