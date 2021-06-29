Сейчас Леонид Кравчук восстанавливается после операции в больничной палате.

Первый президент Украины 87-летний Леонид Кравчук, который 28 июня пропустил торжественное заседание Рады по случаю Дня Конституции, перенес операцию на сердце.

Об этом сообщает источник "Страны" в окружении экс-президента

Операцию сделали в Киеве. Сейчас Леонид Кравчук восстанавливается после операции в больничной палате.

По словам источника, первый президент Украины чувствует себя хорошо, поскольку операция прошла по плану без каких-либо побочных проблем.

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Леонид Кравчук

Леониду Кравчуку, который занимал пост президента Украины с 1991 по 1994 годы, в январе исполнилось 87 лет.

В 2017 году ему сделали стентирование сердца.

Кравчук является главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Праздничные мероприятия по случаю Дня Конституции

Верховная Рада Украины 28 июня собралась на торжественное заседание по случаю 25 годовщины принятия Конституции Украины. В нем приняли участие, в частности, Владимир Зеленский, Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью и сообщил, что вскоре в Украину впервые за 300 лет вернется первая Конституция Филиппа Орлика.

По словам президента Зеленского, Леонид Кравчук должен доложить Верховной Раде о законопроекте о Большом Государственном гербе Украины, предоставленный на срочное рассмотрение парламента Зеленским.

Среди гостей мероприятия также были члены Кабмина, настоятели церквей и религиозных организаций, а также иностранные дипломаты и журналисты.

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Автор: Денис Прядко