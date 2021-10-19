Информация о якобы отставке Любченко "откуда-то возникла", отметил глава фракции "Слуга народа".

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что относительно якобы возможной отставки первого вице-премьер-министра Украины – министра экономики Алексея Любченко информации нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

На вопрос о якобы возможной будущей отставке Любченко, Арахамия ответил: "У нас по Любченко нет никакой информации. Это информация, которая откуда-то возникла, как всегда".

На уточнение, фейк ли это, председатель фракции ответил: "Я об этом слышу в первый раз".

Читайте такжеГлава Минприроды Абрамовский написал заявление на увольнение – АрахамияНапомним, 20 мая Верховная Рада Украины поддержала кандидатуру Алексея Любченко на должность министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

За Любченко проголосовали 293 народных избранника. До Любченко пост министра экономики занимал Игорь Петрашко.

Ранее – в апреле текущего года, Кабмин назначил Любченко на пять лет главой Государственной налоговой службы.

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Авторы: Таня Поляковская, Екатерина Присяжнюк