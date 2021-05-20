Соответствующее решение поддержали 293 нардепа при необходимом минимуме в 226 голосов.

В четверг, 20 мая, Верховная Рада Украины поддержала кандидатуру Алексея Любченко на пост министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"За" соответствующее решение проголосовали 293 нардепа.

Отставка главы Минэкономразвития Петрашко

14 мая в Верховную Раду Украины поступили заявления об отставке от министров развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко и инфраструктуры Владислава Криклия.

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17 мая фракция "СН" поддержала кандидатуру председателя "Укравтодора" Александра Кубракова на должность министра инфраструктуры, кандидатуру Алексея Любченко, нынешнего главы Государственной налоговой службы, - на должность министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, а также кандидатуру главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко - на должность главы Минздрава.

18 мая Верховная Рада Украины приняла отставку министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко.

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Автор: Ольга Робейко