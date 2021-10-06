Глава фракции "Слуга народа" сообщил, травмировал правую руку во время поездки на транспортном средстве.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, у которого загипсована кисть правой руки, говорит, что сломал руку, катаясь на багги.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он рассказал в комментарии журналистам.

Арахамия отметил, что уже есть много версий по поводу его поломанной руки, и среди них – что это он так собирал подписи за отставку Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады.

"Сломал руку – ездил на багги", – сказал он.

Читайте такжеАрахамия "наехал" на "УЗ" из-за пересадки журналистов во время поездки в ТрускавецНапомним, пятого октября СМИ сообщили, что Давид Арахамия пришел в парламент с перебинтованной правой рукой.

Ранее стало известно, что 1-2 октября Давид Арахамия, другие члены фракции "Слуга народа" и президент Владимир Зеленский были на выездном заседании.

Мероприятие закончилось в ночь на 3 октября гала-концертом. Первым на концерте выступил Арахамия – он сыграл на барабанах. Глава фракции "СН" также выступил последним на мероприятии – сыграл диджейский сет в качестве DJ David Braun.

Увидев Арахамию в Раде с забинтованной рукой, у журналистов появился вопрос – не является ли эта травма следствием "неудачного диджейства" в Трускавце?

Авторы: Надя Пришляк, Екатерина Присяжнюк