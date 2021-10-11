Нардеп Давид Арахамия также прокомментировал то, что у всех его шести детей имена начинаются на букву "Д", так же как и у него.

Народный депутат, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не исключает появления еще одного, седьмого ребенка в своей семье.

Об этом он рассказал в интервью Кате Осадчей в программе "Светская жизнь".

По словам Арахамии, он со своей женой пока раздумывают, беременеть ли ей еще раз, или же пойти другим путем и усыновить или удочерить ребенка.

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"Думаем с женой, честно говоря, уже - или еще раз ей беременеть, или мы возможно кого-то усыновим или удочерим. Есть такое мнение, но пока решение не принято, но в очень активном процессе", - рассказал Арахамия.

Нардеп также прокомментировал то, что у всех его шести детей имена начинаются на букву "Д", так же как и у него.

"Сначала все начиналось на "Да", а потом уже имена закончились, и я скатился назад и только на "Д". Старший Давид, средний Даниэль, Дана, Дарик, Деми и Денис", - отметил Арахамия.

Напомним, Давид Арахамия вместе с женой Викторией воспитывают шестерых детей. В 2019 году на выборах в Верховную Раду он прошел по списку "Слуги народа" под №4. Впоследствии был избран главой фракции "СН". Украинское гражданство получил в 2015 году.

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Автор: Александр Топчий