Звезды рассказали, как учились в школе.

Украинские звезды в программе "Светская жизнь" рассказали, какие оценки получали в школе. Кто-то из них был отличником, а кто-то - стабильно троечником.

Лилия Гриневич

Экс-министр образования и науки Украины Лилия Гриневич окончила школу с золотой медалью, но во втором классе она получила "двойку" за то, что не выучила стих.

Александр Педан

"Со второго класса я уже читал стихи, вел школьные концерты, поэтому ко мне относились (учителя, - УНИАН) немного по-другому. Но я все учил и сдавал. В аттестате у меня было только три "четверки". Все понимали, что я не отличник, но и человек неплохой", - сказал Педан.

Джамала

По словам Джамалы, ей не давались точные науки, но зато она выступала на каждом школьном концерте.

"Признаюсь, что геометрия, химия, математика у меня очень сложно шли. Было несколько "четверок" в табеле и, кажется, одна "тройка"", - говорит Джамала.

Руслана Лыжичко

Певица окончила Львовскую математическую школу, так как просто обожала алгебру. Точные науки она всегда сдавала на "пять". Более того, она даже ходила на Олимпиады по математике.

Екатерина Павленко

"С первого по третий класс я училась очень хорошо. Мне очень нравилось. В девятом классе я была хорошисткой, а потом я пошла в музыкальную школу и с обычной уже как-то не складывалось. Я была троечницей и сидела на последней парте", - сказала Павленко.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич