Россия сосредоточила у границ с Украиной более 100 тысяч военных.

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что американская разведка не видит признаков отвода российских войск от границы с Украиной, как об этом 15 февраля утверждала РФ.

Об этом он сказал в интервью украинским журналистам, стенограмма разговора обнародована на сайте Госдепа.

"Мы еще не видели ни отступления, ни отвода российских войск от границ Украины. Мы очень внимательно следим за этим. И опять же, очень важно смотреть на то, что Россия делает на самом деле, а не на то, что она говорит", – ответил Блинкен.

Госсекретарь, повторяя слова Байдена, подчеркнул, что США готовы к любому развитию событий: "Но мы готовы в любом случае. Если Россия выберет путь дипломатии, мы полностью готовы к этому. В то же время, если они выберут путь агрессии, мы готовы ответить и на это".

"Мы очень четко заявили, что если Россия возобновит агрессию против Украины, это будет иметь огромные последствия, и это исходит не только от нас, но и практически от всех наших партнеров в Европе, НАТО, ЕС, G7, наиболее демократических экономик мира. Так что это было очень ясно. Я думаю, что президент Путин знает, что если он допустит ужасную ошибку, возобновив агрессию, он с этим и столкнется", – ответил Блинкен.

"Отвод войск РФ от Украины

Россия сосредоточила у границ с Украиной более 100 тысяч военных, которые, как опасается Запад, она может привлечь к полномасштабному вторжению.

Вместе с тем МО РФ 15 февраля заявило о якобы начале отвода войск к местам постоянной дислокации. Хотя в НАТО это не подтверждают.

Президент США Джо Байден во время своего выступления в Белом доме во вторник, в свою очередь, ответил, что угроза вторжения остается вполне возможна.

"На самом деле, наши аналитики указывают, что они до сих пор занимают очень угрожающую позицию, и сейчас фактом является то, что Россия имеет более 150 тысяч военных вокруг Украины и в Беларуси, и вдоль украинской границы. И вторжение остается вполне возможным", – сказал Байден в Вашингтоне.

Как сообщали аналитики CIT, Россия в течение последнего времени наоборот наращивает наступательные силы и движется в сторону границы Украины.

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