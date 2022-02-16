Планируется, что неформальная встреча продлится один час.

Главы государств и правительств стран-членов Европейского Союза 17 февраля проведут неформальное обсуждение ситуации с наращиванием Россией военных сил у границы Украины.

Об этом сообщает спикер президента Европейского Совета Баренд Лейтс в Twitter.

"Перед завтрашним саммитом Европейский Союз-Африканский Союз в 12:30 (в 13:30 по Киеву – Ред.) в течение одного часа будет длиться неформальная встреча членов Европейского Совета, посвященная состоянию дел последних событий, связанных с Россией и Украиной", – написал Лейтс.

Напомним, ранее Совет Европейского Союза на уровне министров иностранных дел 27 стран-членов пригласила министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу в Брюссель 21 февраля для обсуждения ситуации наращивание Россией военных сил возле украинской границы.

В России 15 февраля утверждали, что отводят войска от украинской границы. В тот же день в НАТО эту информацию не подтвердили.

Президент США Джо Байден заявил, что российские войска находятся в угрожающей позиции, и вторжение остается вполне возможным.

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