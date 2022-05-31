Он считает, что партнеры "киевского режима" не прочь воспользоваться ситуацией и имеют особые планы на украинские земли.

Польша переходит к захвату территорий на западе Украины.

Такое заявлене сделал секретарь Совбеза России Николай Патрушев на совещании по национальной безопасности, сообщает российское агентство "Интерфакс".

Он заявил, что партнеры "киевского режима" не прочь воспользоваться нынешней ситуацией в корыстных интересах и имеют особые планы на украинские земли.

"Судя по всему, Польша уже переходит к действиям по захвату западных украинских территорий", – заявил Патрушев.

По его словам, это подтвердил визит в Киев польского президента Анджея Дуды и его слова о том, что "вскоре польско-украинская граница перестанет существовать".

Напомним, во время недавнего визита в Украину Дуда предложил заключить новое соглашение о дружбе между Польшей и Украиной, а также заявил, что граница между двумя странами должна объединять, а не разделять.

Патрушев также заявил, что "уже целый ряд государств ведут активную работу по расчленению Украины". По его мнению, суверенитет Украины не волнует ни главу государства, ни тем более США и их союзников, которые готовы жертвовать интересами украинского народа для реализации своих геополитических целей (...) а их действия ведут к реальному развалу страны.

Как сообщал УНИАН, 24 мая секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Россия не ограничивает себя сроками в войне против Украины.

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