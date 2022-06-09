В целом, по словам Дуды, Польша отправила Украине вооружение на $2 млрд.

Польша отправила Украине более 240 танков и почти 100 единиц бронетехники в рамках помощи для борьбы с российскими оккупантами.

Об этом рассказал президент Польши Анджей Дуда в интервью немецкому изданию Bild.

"Украине нужно тяжелое вооружение, танки. Это потребности Украины. Я разговаривал с президентом Зеленским два дня назад. Он снова просил меня. Мы отправили танки, более 240 танков, которые Украина может обслуживать. Мы отправили почти 100 единиц бронетехники и оружия. Оружие, боеприпасы, ракеты. Мы отправили в целом оружия на $2 млрд", - рассказал Дуда.

По его словам, Польша рассчитывала получить от Германии определенное количество танков Leopard, чтобы пополнить свои запасы, но этого до сих пор не произошло.

"Для нас само собой разумеющееся, что вместо старых советских танков, которые мы поставили в Украину, мы получаем несколько танков Leopard из Германии, не самые современные. Потому что в Польше есть более старые версии танков Leopard. Благодаря этой помощи мы хотели немного пополнить эти запасы. Мы могли получить более старые и модернизировать их в будущем – тоже с помощью немецкой промышленности. Насколько я знаю, мы ничего не получили", - сказал Дуда.

Он также призвал все страны, которые могут помочь Украине, предоставить оружие, например, артиллерию. "Это оружие нужно, чтобы остановить российское вторжение", - сказал Дуда.

Как сообщал УНИАН, 7 июня Греция заявила, что задержит отправку Украине советских БМП-1 минимум на два месяца, поскольку Германия задерживает отправку в Грецию БМП Marder. Бывший министр обороны Греции заявил, что объяснений этому у него нет – кроме этого: "Олаф Шольц не хочет помогать Украине напрямую, и не хочет в этом открыто признаваться".

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