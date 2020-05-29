Адвокаты Бахматюка заявляют о незаконности решения Апелляционной палаты ВАКС о заочном аресте экс-владельца "VAB-банка"

В частности, адвокаты заявили о двойных стандартах в работе ВАКС.

Адвокаты экс-владельца «VAB Банка», владельца одного из крупнейших производителей аграрной продукции «Укрлендфарминг» Олега Бахматюка заявляют о незаконности решения Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда Украины о его заочном аресте.

Об этом заявили адвокаты Дмитрий Лошаков и Татьяна Козаченко в ходе пресс-конференции в Киеве.

«Указанное решение проигнорировало многочисленные нарушения процессуального права, которые есть в этом деле, а также суд не обратил внимания на многочисленные обстоятельства, которые свидетельствуют о необоснованности подозрения (подозрения Национального антикоррупционного бюро – УНИАН). На протяжение всего судебного заседания судьи постоянно указывали на необходимость продолжения расследования коррупционного правонарушения, при этом оправдывая нарушения со стороны органов доседебного расследования и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Мы расцениваем эти действия суду как незаконные», - заявил Лошаков.

Также адвокат заявил, что на антикоррупционный суд осуществляется давление со стороны Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

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«Указанное дело уже давно стало для НАБУ и лично Сытника (главы НАБУ – УНИАН) такой себе политической защитой», - сказал Лошаков.

Адвокат Козаченко заявила о двойных стандартах в работе ВАКС.

«Когда речь идет об экс-чиновниках или действующих чиновниках, которые до сих пор имеют огромное влияние на украинскую политику, имеют свои кадры, ВАКС выбирает лояльную к ним позицию. Когда речь идет о том бизнесе, который производит украинскую продукцию, создает рабочие места, не имеет политического иммунитета, каналов, представительства во власти, тогда относительно него действуют именно такие методы, как давление на бизнес, как решения, которые противоречат собственной практике ВАКС», - отметила Козаченко.

Адвокаты Бахматюка также сообщили, что будут добиваться справедливости для своего клиента в Европейском суде по правам человека.

Как сообщал УНИАН, 28 мая 2020 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда удовлетворила апелляционную жалобу прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры и избрала экс-владельцу «VAB Банка» Олегу Бахматюку меру пресечения в виде содержания под стражей.

22 ноября 2019 года на сайте Министерства внутренних дел появилась информация об объявлении в розыск экс-владельца «VAB Банка», владельца агрохолдинга «Укрлендфарминг» Бахматюка. Но на самом деле его местонахождение было известно следователям, и Интерпол отказался объявлять Бахматюка в международный розыск.

Ранее, 14 ноября, детективы НАБУ сообщили Бахматюку о подозрении в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного «VAB Банка» Национальным банком Украины.

Его действия квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины.

Справка УНИАН. «ВиЭйБи Банк» работал на рынке Украины с 1992 года и входил в группу крупных банков по объему активов. Основным владельцем банка был владелец одного из крупнейших аграрных производителей Украины Ukrlandfarming Олег Бахматюк.

Фонд гарантирования вкладов после решения НБУ о признании банка неплатежеспособным ввел временную администрацию в «ВиЭйБи Банк» в ноябре 2014 года

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