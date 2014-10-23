"Голос Украины" назвал депутатов, которые лишили возможности проголосовать бойцов в зоне АТО

Списки были опубликованы в сегодняшнем выпуске издания. "В связи с общественной значимостью стратегически важных для страны проектов законов, которые рассматривались на внеочередном заседании Верховной Рады 20 октября, а также необходимостью информирования общества относительно личной явки на голосование народных депутатов публикуем результаты регистрации народных депутатов", - говорится в статье.

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В публикации отмечается, что в день внеочередного заседания 20 октября по состоянию на 10.09 не зарегистрировались на рабочих местах в сессионном зале 222 народных депутата.

Согласно списку, за включение в повестку дня законопроекта о внесении изменений в закон "О выборах народных депутатов Украины" относительно обеспечения голосования участников антитеррористической операции на выборах народных депутатов 26 октября не голосовали 19 нардепов, в частности: Воропаев Ю. М., Геллер Е. Б., Грушевский В. А., Демишкан В. Ф., Калюжный В. А., Кожемякин А. А., Мельник С. А., Миримский Л. Ю., Омельченко В. П., Поляков В. Л., Святаш Д. В., Смитюх Г. Е., Табачник Я. П., Тигипко С. Л., Чубатенко А. М., Шаблатович О. М., Шаров И. Ф., Шатворян В. Г., Шипко А. Ф. 216 депутатов отсутствовали в сессионном зале.

За включение в повестку дня законопроекта о внесении изменений в закон "О телевидении и радиовещании" относительно защиты интересов государства в предотвращении коррупции не голосовали 44 депутата, а 236 - отсутствовали.

На последней сессии Верховной РадыАлександр Турчинов пообещал обнародовать фамилии народных депутатов, которые саботируют заседания Рады.