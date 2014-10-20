Депутаты отказались голосовать касательно избирательных прав участников АТО

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, парламент несколько раз не поддержал включение в повестку дня законопроекта “О внесении изменений в некоторые законы Украины об обеспечении надлежащей организации избирательного процесса выборов народных депутатов Украины” (регистрационный № 5157), а также законопроекта “О внесении изменения к закону Украины “О выборах народных депутатов Украины” об обеспечении реализации конституционных избирательных прав участников АТО на внеочередных выборах народных депутатов Украины” (регистрационный № 5157-1).

Читайте такжеРада выделила средства на протезирование участников АТОВопрос о включении в повестку дня набирал всего 183 голоса при необходимых 226. Несколько раз проводилось переголосование, но необходимого количества голосов «за» нет. При этом «за» включение в повестку дня этих законопроектов в полном составе голосуют фракции “УДАР” и “Свобода”.

Между тем, председатель Верховной Рады Александр Турчинов отметил, что военнослужащие, находящиеся в зоне АТО, наиболее достойны того, чтобы проголосовать на выборах в ВР.

Он отметил: «Это наша обязанность, каждого народного депутата из любых фракций», чтобы дать возможность «тем, кто защищает, рискуя своей жизнью, своим здоровьем, Украину, проголосовать».

«Они больше нас всех вместе имеют право избирать следующую ВР», - подчеркнул Турчинов.