Рада не смогла включить в повестку дня проект закона о запрете российских сериалов

Как передает корреспондент УНИАН, депутаты не включили в повестку дня проект закона о внесении изменений в некоторые законы относительно защиты информационного телерадиопространства Украины (№4443а) и проект закона о внесении изменений в Закон "О телевидении и радиовещании" (относительно определения понятия национального аудиовизуального продукта и его доли в телерадиопрограммах) (№4143).

Ни одно из этих предложений не набрало даже 175 голосов.

Читайте такжеСегодняшнее заседание Рады закрытоВ частности, законопроектом №5036 статью 9 Закона "О телевидении и радиовещании" после части первой предлагалось дополнить новой частью 2, в соответствии с которой вещатель не имеет права распространять аудиовизуальные произведения, среди главных героев которых является сотрудник правоохранительных органов, вооруженных сил, специальных служб Российской Федерации и/или СССР и/или Российской империи (кроме аудиовизуальных произведений советского производства, которые были произведены до августа 1991 года).

Как сообщал УНИАН, сегодня председатель Верховной рады Александр Турчинов заявлял, что народные депутаты должны поддержать запрет трансляции по телевидению «сериалов, в которых прославляются захватчики Украины, войска, которые ведут против нас войну».