В районе Дебальцево действуют снайперские группы боевиков

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО на странице в соцсети. Личный состав объекта обеспечен всем необходимым для несения службы. Ночь в этом секторе прошла тихо, но накануне вечером боевики из стрелкового оружия обстреляли наши позиции неподалеку от Счастья.

Читайте такжеБоевики повредили газопровод в селах Трехизбенка и Смелое Луганской области

Читайте такжедонецком аэропорту

По данным пресс-центра АТО, ночью боевики из РСЗО БМ-21 "Град" дважды стреляли в районе Николаевки и Дебальцево неоднократно раздавались взрывы от минометов. По оперативной информации в этом районе действуют снайперские группы боевиков.

"Возобновились обстрелы наших позиций на юге зоны АТО, в частности в районе Павлополя и Состоятельного", - говорится в сообщении.

Украинские подразделения принимают меры по нейтрализации огневых точек боевиков.