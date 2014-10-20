Россия предлагала Польше разделить территорию Украины - Сикорский

Об этом сообщил экс-министр иностранных дел Польши, который сопровождал Туска во время этого визита, Радослав Сикорский в интервью Politico Magazine.

”Это была одна из первых вещей, которые Путин сказал главе правительства Дональду Туску, когда он посещал Москву. Он продолжал говорить, что Украина - это искусственная страна, и что Львов - это польский город, то почему бы нам вместе это как-то не решить?”, - сказал Сикорский, который с октября занимает должность главы польского Сейма.

”Он хотел, чтобы мы стали участниками этого раздела Украины”, - сказал Сикорский, отметив, что такие сигналы российская сторона посылала полякам и хотела, чтобы Польша также ввела свои войска на украинскую территорию.

Политик, который возглавлял польский МИД с 2007 года, отметил, что Польша всегда отвергала такого типа предложения.

Сикорский также высказал мнение, что еще более 6 лет назад Путин начал планировать агрессию против Украины и просчитывать, какие регионы Украины ему будет выгодно захватить, а какие - нет.

По его данным, Кремль считал выгодной аннексию Запорожской, Днепропетровской и Одесской областей и невыгодным присоединение Донбасса, часть которого сейчас контролируют пророссийские боевики.

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Как сообщал УНИАН, РФ в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. Сначала РФ поставляла тяжелое вооружение террористам в Луганской и Донецкой областях, а в августе – практически открыто ввела на Донбасс свои регулярные войска.

По данным ООН, с середины апреля по 6 октября на востоке Украины погибли по меньшей мере 3 тыс. 660 человек, около 9 тысяч получили ранения. По официальным данным, почти 400 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.