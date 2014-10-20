В Харькове обстреляли из гранатомета склады горюче-смазочных материалов воинской части
В Харькове неизвестный злоумышленник обстрелял из гранатомета склады горюче-смазочных материалов воинской части.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, инцидент произошел вчера, 19 октября, около 19:40.
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По сведениям прокуратуры, неизвестный произвел два выстрела из РПГ по складам горюче-смазочных материалов воинской части. Пострадавших нет, склады не загорелись, здания не разрушены.
По факту обстрела складов воинской части начато следствие. Расследование проводит Управление СБУ в области по ст. 113 УК Украины (диверсия).
Прокуратура Харьковской области процессуально руководит расследованием.
Ранее сообщалось, что новая система расположения Вооруженных сил Украины позволит с юга прикрыть Харьков.