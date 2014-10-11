Вооруженные силы прикроют Харьков с юга

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Харькове во время общения с активом области сказал президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, решение о новой системе расположения ВСУ было принято вчера во время его поездки на Донбасс.

Читайте такжеПрезидент обещает увеличение заказов для оборонных заводов“Там мы договорились, что будет новая система расположения Вооруженных сил, в том числе по защите Харькова с юга. Будет размещено несколько бригад, в том числе в Северодонецке”, - сказал Порошенко.

По словам президента, власть постарается сделать все, чтобы боевые действия не распространились на другие регионы Украины.