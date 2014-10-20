Кремль должен возместить Украине ущерб за оккупацию Крыма и войну на Востоке - опрос УНИАН

Как известно, накануне своего бегства из Украины Виктор Янукович взял у России очередной кредит, который за неподписание соглашения об Ассоциации с ЕС выдал Владимир Путин. УНИАН поинтересовался мнением своих читателей в соцсети ВКонтакте о том, должно ли государство отдавать долги Януковича.

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58% опрошенных читателей УНИАН считают, что ущерб, нанесенный Украине Россией значительно превышают сумму, которую Украина формально задолжала РФ. Поэтому стоит посчитать убытки от оккупации Крыма и войны на Востоке, вычесть то, что Украина задолжала РФ и выставить счет на остальное.

В то же время, около пятой части опрошенных (21,9%) считают, что любые долги государство должно отдавать, чтобы сохранять кредитные рейтинги и уважение мирового сообщества.

Также около 20% процентов респондентов выступают за пересмотр Украиной всех долговых обязательств, принятых во времена Януковича и отказ от части из них.

Ранее Путин заявлял, что Россия готова списать Украине $1 млрд долга за газ.