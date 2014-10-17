Россия готова списать Украине $1 млрд долга за газ - Путин

Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Милане, передает ВВС Украина.

По его словам, Россия недополучила от Украины как минимум 5,5 млрд долларов долга, но готова пересчитать цену на газ со скидкой в 100 долларов. В результате, долг будет равен 4,5 млрд долларов.

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"Мы задним числом готовы пересчитать эту цифру со скидкой в 100 долларов, тогда общая сумма задолженности получается 4,5 млрд долларов", - сказал господин Путин.

Президент Украины Петр Порошенко ранее заявил, что на встрече с российским президентом не удалось достичь практического результата по газовому вопросу.

Новый раунд переговоров о поставках газа в формате Украина-Россия-ЕС запланирован на 21 октября в Берлине.