Россия готова списать Украине $1 млрд долга за газ - Путин
Россия готова пересчитать цену газа, поставленного Украине во втором квартале 2014 года, по цене в 385 долларов за тысячу кубометров
Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Милане, передает ВВС Украина.
По его словам, Россия недополучила от Украины как минимум 5,5 млрд долларов долга, но готова пересчитать цену на газ со скидкой в 100 долларов. В результате, долг будет равен 4,5 млрд долларов.
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"Мы задним числом готовы пересчитать эту цифру со скидкой в 100 долларов, тогда общая сумма задолженности получается 4,5 млрд долларов", - сказал господин Путин.
Президент Украины Петр Порошенко ранее заявил, что на встрече с российским президентом не удалось достичь практического результата по газовому вопросу.
Новый раунд переговоров о поставках газа в формате Украина-Россия-ЕС запланирован на 21 октября в Берлине.