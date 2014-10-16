В Украину прибыла делегация депутатов Европарламента

Как говорится в сообщении на сайте Кабинета министров, делегация прибыла в Украину в рамках подготовки к наблюдению на внеочередных выборах в Верховную Раду

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"Правительство решительно настроено обеспечить проведение свободных, честных и прозрачных выборов и рассчитывает на поддержку со стороны наших европейских партнеров", - заявил на встрече Арсений Яценюк.

Премьер обсудил с представителями Европарламента вопросы выполнения Соглашения об ассоциации и имплементации реформ.

"«Украина имеет четкий план стратегических реформ, который содержится в соглашении об ассоциации с Европейским союзом", - подчеркнул премьер-министр. Он также отметил, что в ближайшие планы правительства входит реформа юстиции и судебной системы для приведения в соответствие с европейскими стандартами.