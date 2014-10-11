В ЕС снова напомнили Москве, что СА с Украиной является двусторонним, а не трехсторонним

Об этом заявила представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич, комментируя сегодняшнее заявление президента РФ Владимира Путина о том, что он предполагает непростые переговоры с Украиной и ЕС относительно корректировки Соглашения об ассоциации, передает ТАСС.

"Я возвращаюсь к ответу президента (Еврокомиссии Жозе Мануэла) Баррозу президенту Путину, в котором он четко подчеркнул, что соглашение об ассоциации ЕС с Украиной может быть изменено только двумя сторонами, которые его заключили, - ЕС и Украиной. Это двустороннее соглашение, а не трехстороннее", - сказала Косьянчич.

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Напомним, сегодня президент России Владимир Путин призвал Казахстан и Беларусь объединить усилия на переговорах по "корректировки" текста Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.