В ЕС снова напомнили Москве, что СА с Украиной является двусторонним, а не трехсторонним
Вносить изменения в Соглашение об ассоциации ЕС с Украиной могут только его участники
Об этом заявила представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич, комментируя сегодняшнее заявление президента РФ Владимира Путина о том, что он предполагает непростые переговоры с Украиной и ЕС относительно корректировки Соглашения об ассоциации, передает ТАСС.
"Я возвращаюсь к ответу президента (Еврокомиссии Жозе Мануэла) Баррозу президенту Путину, в котором он четко подчеркнул, что соглашение об ассоциации ЕС с Украиной может быть изменено только двумя сторонами, которые его заключили, - ЕС и Украиной. Это двустороннее соглашение, а не трехстороннее", - сказала Косьянчич.
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Напомним, сегодня президент России Владимир Путин призвал Казахстан и Беларусь объединить усилия на переговорах по "корректировки" текста Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.