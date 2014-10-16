Томбинский пообещал помочь Порошенко и Путину найти общий язык на переговорах в Милане

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Ян Томбинский заявляет, что Евросоюз ожидает от саммита "Европа-Азия" (ASEM) в Милане нахождения путей выполнения Минских договоренностей о прекращении огня с учетом территориальной целостности Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в Киеве.

По словам дипломата, результат саммита ASEM зависит от самих лидеров - как президента Украины Петра Порошенко, так и президента РФ Владимира Путина.

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"Со стороны Европейского Союза будет поддержка того, чтобы было найдено решение, и чтобы Минский договор было реализовано. Сегодня мы не видим, что его было эффективно реализовано", - сказал Томбинский. По его словам, это решение должно подтверждать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Он выразил надежду, что встречи президентов Украины и России с европейскими лидерами на саммите помогут им найти общее решение.

"Украина с 1 ноября будет ассоциирована с Европейским Союзом, поэтому нам очень важно, чтобы эти все конфликтные ситуации были решены как можно быстрее: по вопросам мирного разрешения ситуации на Донбассе, как и политических переговоров, по вопросам установления мира, но также по вопросам энергетического сотрудничества, поставок газа в Украину", - добавил Томбинский.