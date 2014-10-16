Боевики и военные РФ более 40 раз нарушили режим перемирия – Тымчук

Об этом сообщил в Facebook руководитель Центра военно-политических исследований "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

По его данным, в Донецке к аэропорту, занятому украинскими войсками, боевики подогнали самоходную землеройную машину (бульдозер) для использования осуществления штурма.

"Ранее при подобных штурмах террористами также использовалась наряду с бронетехникой подобная инженерная техника, в настоящий момент выведенная из строя в ходе боестолкновений", - отметил он.

Кроме того, как сообщил Тымчук, из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии, минометов и стрелкового оружия были обстреляны следующие позиции сил АТО:

- 6 раз в районе н.п.Редкодуб;

- по 4 раза в н.п. Смелое, Авдеевка, Дебальцево;

- дважды подверглись атакам подразделения украинских войск вблизи н.п. Трехизбенка, Новоласпа, Гранитное, Никишино, Центральное, Чернухино.

Читайте такжеСНБО: боевики, пытавшиеся захватить аэропорт, или убиты, или отступилиТакже украинские войска вступали в боестолкновения с террористами в районе н.п. Смелое, аэропорт «Донецк», Верхнеторецкое.