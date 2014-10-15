Ночью после длительного артобстрела боевики снова пытались взять штурмом Донецкий аэропорт

За минувшие сутки боевики и российские войска нарушили режим тишины более 40 раз.

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"Около 2.30 сегодняшней ночи после длительного артиллерийского и минометного обстрела боевики предприняли попытку штурма донецкого аэропорта. Атака террористов отбита", - пишет он.

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Также активные действия боевиков отмечены на Дебальцевском, Донецком и Мариупольском направлениях - соответственно 20, 9 и 4 обстрела из всех видов вооружений.

Эксперт отмечает, что боестолкновения сил АТО с российско-террористическими войсками состоялись в аэропорту Донецка (дважды), возле н.п. Дебальцево и Тарамчук.