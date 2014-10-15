СБУ получила заявления на розыск уже более 130 военных РФ, которые могли исчезнуть на Донбассе

Об этом заявил советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский, сообщает пресс-центр СБУ.

«С момента открытия телефонной линии для граждан Российской Федерации в Службу безопасности Украины поступают многочисленные обращения от семей российских военнослужащих, которые разыскивают своих родных и близких на территории Украины», - говорится в сообщении.

«Нами приняты заявления по розыску 131 военнослужащего Вооруженных сил Российской Федерации, судьба которых неизвестна и которые могли стать, по сути, жертвами российского режима, будучи отправленными на войну против Украины», - сообщил советник председателя СБУ

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«Мы призываем объединения матерей, российские семьи, которые ищут своих родных, и дальше обращаться в Службу безопасности Украины для поиска близких им людей. Мы готовы предоставить им всестороннее содействие в вопросах поиска», - подчеркнул Лубкивский.

Как сообщал УНИАН, СБУ 6 октября открыла "горячую линию" для граждан России, которые разыскивают своих родственников-военных, пропавших без вести на территории Украины.