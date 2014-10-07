СБУ просит россиян обращаться на горячую линию для поиска своих родственников, пропавших в Украине

Об этом он сказал в интервью одному из телеканалов.

Он отметил, что «СБУ обнародовала карту захоронений и расстрелов, которые осуществляли диверсионные группы в зоне АТО. Карты тех захоронений и расстрелов, которые осуществляли диверсионные группы с первых дней апреля и близ Славянска, где добивали раненых российских военных их же командиры-живодеры».

Читайте такжеБоевики игнорируют перемирие - СБУ

Наливайченко призвал граждан России обращаться на горячую линию СБУ: «Звоните, пожалуйста, на русском языке на нашу прямую линию и сообщайте, кто из ваших сыновей не вернулся домой».

Также он добавил, что пока из России получили лишь единичные звонки, но СБУ предлагает российскому «Мемориалу» и матерям российских солдат помощь в поиске граждан России.