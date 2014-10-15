СМИ: Гонтареву и Писарука могут уволить после выборов

Об этом «Экономической правде» на условиях анонимности сказал один из бывших чиновников НБУ.

«Существует высокая вероятность, что после выборов Гонтарева съедет из своего кабинета вместе с Писаруком. Сейчас члены правления борются за сохранение своих позиций перед приходом нового председателя и пытаются «монетизировать» свои полномочия», - сказал он.

В итоге «под раздачу» попадают и собственники банков, и вкладчики. Банкиры говорят, что все случаи введения временной администрации в банки за последнее время были связаны с «рисковой деятельностью».

Банкиры утверждают, что Нацбанк специально создал условия, при которых вводить временную администрацию можно вообще в любой банк.

«НБУ не ждет ни решений судов, ни решений следственных органов. Он сам трактует любые операции как нарушение требований финмониторинга и получает право на введение временной администрации», - говорит один из банкиров.

Топ-менеджер банка, в котором недавно закончилась такая проверка, хоть и боится говорить о своих подозрениях открыто, считает, что подобными действиями проверяющие создают основу для рейдерского захвата финучреждения. По его словам, кураторы проблемных банков известны еще до проверок.

«Экономическая правда» отмечает, что провальная политика НБУ на валютном рынке привела к репрессиям на финансовом рынке. С проверками регулятора

столкнулись все банки, которые осмелились покупать и продавать валюту на межбанке дороже 12,95 грн за доллар.

Проверяющие, по утверждениям финансистов, получили указание блокировать работу банков и писать негативные отчеты.

Такая реакция Нацбанка связана с валом критики, который обрушился на него после установление индикативного курса доллара - 12,95 грн, который не признают ни банки, ни население. По курсу 12,95 грн за долл валюта обменивается только на наличном рынке в рамках незначительных сумм, которые население сдает в банковские кассы. Экспортеры же валютную выручку стараются не продавать, из-за чего межбанковский валютный рынок захлебывается от валютного дефицита.

Если же банки осмеливаются покупать валюту для клиентов по курсу, близкому к реальному, то сразу же получают внеплановую проверку Нацбанка, пишет издание.

«Отложенный спрос две недели назад составлял 400 млн долл, сейчас - уже миллиард. Еще две недели - и будет полтора. Если ситуация не успокоится, к концу 2014 года неудовлетворенный спрос достигнет 3 млрд долл», - предупреждает член правления одного из банков с иностранным капиталом.

Эксперт уверен: если НБУ сделает ошибку, то курс после выборов может подскочить и до 20 грн за долл.

Однако вместо того, чтобы вместе с правительством работать с экспортерами и добиваться возврата в страну валютной выручки, Нацбанк прессингует банки, осмелившиеся торговать на межбанке валютой по курсу выше индикативного.

По словам источника в Нацбанке, регулятор проверяет 40 банков, и эти проверки бессрочны. НБУ отменил граничный двухмесячный срок ревизий. В ряде учреждений такие проверки могут закончиться введением временных администраций.

«Проверяющие имеют указание документировать любые нарушения и писать негативные отчеты. Нужны основания для введения временной администрации в банки, которые нарушают негласные ограничения НБУ на работу на валютном рынке. Поскольку проверка бессрочная, надзор может блокировать нормальную работу банка», - говорит в приватной беседе один из сотрудников регулятора.