В Донецкую область к боевикам прорвалось 10 грузовиков с боеприпасами из России - Тымчук

Об этом на своей странице в "Facebook" написал координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

В данном районе отмечается активность диверсионно-разведывательных групп противника. Также российско-террористические войска проводят перегруппировку и проводят учения.

Вчера, 13 октября, подразделения российской армии и группы террористов, дислоцированные в районе населенного пункта Новоазовск, были подняты по тревоге (легенда - наступление украинских войск).

В район Новоазовска прибывают колонны с боеприпасами и снаряжением из России. Вчера, 13 октября, зафиксировано пересечение границы со стороны населенного пункта Федоровка (Ростовская область РФ) колонны грузовых автомобилей численностью до 10 единиц. Колонна двинулась в сторону Новоазовска.

В район населенного пункта Саханка (Новоазовский район) прибыло подразделение спецназа ГРУ ГШ ВС РФ численностью в несколько десятков человек. Одновременно из этого района были выведены группы местных боевиков. Военнослужащие, которые прибыли, не скрывают, что они относятся к Вооруженным силам РФ.

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Из приграничных районов Ростовской области РФ выводится в места постоянной дислокации часть российских войск. Отмечено выдвижение из района населенного пункта Долотинка Миллеровского района Ростовской области РФ личного состава из подразделений 138-й отдельной мотострелковой бригады в места постоянной дислокации.

Однако, по данным Тымчука, выводятся в основном военнослужащие срочной службы. Военнослужащие-контрактники остаются в приграничных районах.