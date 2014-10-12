Порошенко: Снос памятника Ленину в Харькове должен был произойти рано или поздно

Об этом он заявил во время своего выступления в рамках рабочего визита в Харьковской области.

"А разве могло произойти иначе в городе, где всегда билось украинское сердце, украинская душа и генерировалась украинская мысль? В городе, где преподавал философ Григорий Сковорода, где разворачивались драмы Николая Кулиша, где срывал аплодисменты режиссер Лесь Курбас, где бушевали дискуссии вокруг публицистики Николая Хвылевого, где начиналась научная карьера выдающегося языковеда и литературного критика Юрия Шевелева...", - сказал Порошенко, комментируя свержение памятника Ленину.

Он также напомнил, что Владимир Ленин ни разу за всю свою жизнь не останавливался в Харькове.

Как сообщал УНИАН, 28 сентября после митинга активисты снесли памятник Ленинуна площади Свободы.

За полчаса до сноса председатель Харьковской ОГА Балута опубликовал распоряжение, в котором поручил демонтировать монумент. В свою очередь городской голова Кернес заявил, что распоряжение Балуты незаконное, что памятник будет восстановлен, и обратился в прокуратуру с просьбой дать оценку действиям милиции и руководства ХОГА.