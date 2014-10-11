Задержанные в Беларуси футбольные болельщики уже вернулись в Украину

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель главы Администрации президента Украины Валерий Чалый.

«Поручение президента Петра Порошенко срочно обеспечить консульскую защиту и освободить всех задержанных в Беларуси граждан Украины, которых задержали после проведения футбольного матча, выполнено. Наши - на свободе. Уже пересекли границу и возвращаются домой», - заявил Чалый.

Как сообщал УНИАН, после футбольного матча 9 октября в Беларуси были задержаны 15 граждан Украины. На следующий день беларусский суд отпустил четверых украинских болельщиков, восемь были задержаны или арестованы на разные сроки.

Порошенко поручил МИД Украины срочно обеспечить консульскую защиту для немедленного освобождения болельщиков.