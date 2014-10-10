Консул Украины выехал к задержанным в Беларуси фанатам
В посольстве Украины в Минске сообщили, что задержанных в Борисове после поединка Беларусь - Украина украинских фанатов гораздо меньше, чем сто.
По информации посольства Украины в Беларуси, неточной является информация, что вчера после матча было задержано более ста человек, пишет Радио Свобода.
«Наш консул выехал в Борисов, чтобы разобраться в ситуации. Что касается количества задержанных, о которых пишут в СМИ, то это не соответствует действительности. Задержанных гораздо меньше, чем сто. Но сколько точно, мы будем знать, когда консул сообщит нам из Борисова», - сообщила первый секретарь посольства Украины в Беларуси Мария Гуцало.
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По сообщениям местных фанатов, задержаны также более 30 белорусов, которые скандировали вместе с украинцами.