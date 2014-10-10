Белорусский суд задержал восемь украинских болельщиков (список)

Об этом в комментарии УНИАН сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Евгений Перебыйнис.

"Судебное заседание завершилось. Четырех из двенадцати болельщиков отпустили после выплаты ими штрафа в эквиваленте 100 долларов, одному присудили десять суток ареста якобы за свастику, семь болельщиков задержаны на пять суток якобы за нецензурную брань", - сказал он.

Радио Свобода приводит список задержанных:

Яна Васильковская - 5 суток ареста.

Андрей Полищук - 5 суток ареста.

Денис Тимофеев - 5 суток ареста.

Остап Лищук - 5 суток ареста.

Юрий Чабалюк - 5 суток ареста.

Вячеслав (фамилия не выяснена) - 5 суток ареста.

Александр Лопанов - 10 суток ареста.

Юрий Ольхович - 5 суток.

12 белорусам присуждены денежные штрафы в размере 600 тысяч рублей (50 долларов).

Читайте такжеСборная Украины на выезде одержала победу в матче с Беларусью. Видео головПеребыйнис также выразил надежду, что в следующий вторник все эти граждане Украины будут отпущены. Он также отметил, что украинские дипломаты будут следить за тем, чтобы права задержанных граждан Украины, не нарушались.

Как сообщал УНИАН, в Борисове сотрудники КГБ Беларуси задержали более 100 футбольных болельщиков сразу после окончания отборочного матча Евро-2016 Беларусь-Украина. Во время матча 9 октября болельщики обеих сборных во время игры перекликались лозунгами «Слава Украине» и «Живе Беларусь», спели песню «Воины света» белорусской группы «Ляпис Трубецкой». Несколько раз в течение поединка они исполнили известную песню про президента России Владимира Путина, это скандирование было слышно в прямой трансляции.

Как сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Евгений Перебыйнис, в Борисове после футбольного матча были задержаны 15 граждан Украины, троих из них уже отпустили.

"Всего составлено 15 административных протоколов в отношении граждан Украины. Из них трое украинцев отпущены, 12 сейчас находятся в суде. Им инкриминируется расклеивание листовок", - сказал Перебийнис.

В то же время он не смог уточнить, какого содержания были листовки, которые якобы расклеивали украинцы. По словам спикера МИД, эта информация станет известной после судебного заседания.

Перебийнис также отметил, что сейчас там находится украинский консул и задержанным украинцам предоставляется консульская и правовая помощь.