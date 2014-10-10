Трех из 15 задержанных в Беларуси украинцев уже освободили

Об этом сообщил пресс-секретарь Президента Украины Святослав Цеголко в Facebook.

"Президент Украины поручил МИД срочно обеспечить консульскую защиту для немедленного освобождения и возвращения домой всех задержанных в Беларуси украинцев", - написал он.

Читайте такжеСборная Украины на выезде одержала победу в матче с Беларусью. Видео головНапомним, ранее сообщалось, что после матча отбора Евро-2016 Беларусь-Украина сотрудники КГБ Беларусизадержали более 100 болельщиков.

Позже в посольстве Украины в Минске сообщили, что задержанных в Борисове после поединка Беларусь - Украина украинских фанатов гораздо меньше, чем сто, и к ним уже выехал консул.