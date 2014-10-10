Порошенко о назначении Кихтенко председателем ДонОГА: "Правильное сочетание: и генерал, и губернатор"

Об этом Порошенко сказал во время рабочей поездки в Донецкую область, представляя нового председателя областной государственной администрации – генерала армии Александра Кихтенко, сообщили УНИАН в пресс-службе президента.

«Мир и порядок - это та задача, которую я ставлю перед новым губернатором генералом Кихтенко. На сегодняшний день первая задача, которая стоит перед губернатором, - безопасность и порядок, и мы должны совместно с Вооруженными силами, силовыми подразделениями навести порядок на освобожденных территориях Донецкой области, защитить украинского гражданина, восстановить нормальную жизнь», - сказал глава государства.

Читайте такжеПорошенко уволил Таруту из-за обращения к Путину в день его рождения – СМИПо словам Порошенко, кандидатура Кихтенко - «это правильное сочетание, которое сейчас необходимо Донбассу, - и генерал, и губернатор». «Я надеюсь, господин начальник Генерального штаба, другие командиры, на четкое взаимодействие и надежное сотрудничество между гражданскими и военными», - сказал Порошенко.

Как сообщал УНИАН, Порошенко своими указами освободил от должности председателя Донецкой ОГА Сергея Тартуту и назначил на его место Александра Кихтенко.