Порошенко уволил Таруту и назначил главой ДонОГА Кихтенко

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь Президента Святослав Цеголко.

«Президент в Краматорске поблагодарил Сергея Таруту и представил нового главу ОГА Александра Кихтенко», - сказал Цеголко.

Ранее об освобождении Таруты и назначении Кихтенко сообщали источники в Донецкой ОГА.

Примечательно, что по одной из версий, причиной увольнения Таруты стало его обращение к Путину на день рождения.

Позже стало известно, что Президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий указ.

Указ главы государства № 778/2014 опубликован на президентском сайте.

"Назначить Кихтенко Александра Тимофеевича председателем Донецкой областной государственной администрации", - говорится в документе.

Предыдущим указом № 777/2014 Порошенко освободил от этой должности Сергея Таруту.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, Порошенко во время рабочей поездки в Донецкую область представил нового председателя ОГА - генерала армии Александра Кихтенко.

Президент поблагодарил Таруту за работу в должности председателя Донецкой областной государственной администрации.