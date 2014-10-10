Порошенко уволил Таруту и назначил главой ДонОГА Кихтенко
Президент Украины Петр Порошенко уволил Сергея Таруту с должности главы Донецкой областной государственной администрации и назначил на эту должность Александра Кихтенко.
Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь Президента Святослав Цеголко.
«Президент в Краматорске поблагодарил Сергея Таруту и представил нового главу ОГА Александра Кихтенко», - сказал Цеголко.
Ранее об освобождении Таруты и назначении Кихтенко сообщали источники в Донецкой ОГА.
Примечательно, что по одной из версий, причиной увольнения Таруты стало его обращение к Путину на день рождения.
Позже стало известно, что Президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий указ.
Указ главы государства № 778/2014 опубликован на президентском сайте.
"Назначить Кихтенко Александра Тимофеевича председателем Донецкой областной государственной администрации", - говорится в документе.
Предыдущим указом № 777/2014 Порошенко освободил от этой должности Сергея Таруту.
Как сообщили в пресс-службе главы государства, Порошенко во время рабочей поездки в Донецкую область представил нового председателя ОГА - генерала армии Александра Кихтенко.
Президент поблагодарил Таруту за работу в должности председателя Донецкой областной государственной администрации.