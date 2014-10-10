СМИ: Порошенко назначил главой ДонОГА Кихтенко

Об этом РБК-Украина сообщили в Донецкой ОГА.

"Мы думаем, что регулярная критика (со стороны Таруты в адрес Порошенко, - ред.) сыграла свою роль. Особенно критика 12 пунктов мирного плана Президента. Возможно, поздравление Путину тоже как-то повлияло. Кремль был в ярости, как нам сообщили", - рассказали в ДонОГА.

Напомним, в Администрации Президента Украины рассматривали кандидатуру генерала Александра Кихтенко на должность председателя Донецкой областной государственной администрации вместо Сергея Таруты.

Кихтенко идет первым номером в партии "Сила и честь", глава которой Игорь Смешко накануне был назначен советником Президента, председателем новосозданного Комитета по вопросам разведки при Президенте Украины.

Читайте такжеТаруту уволили с поста главы Донецкой ОГА – СМИКихтенко в 2001 г. стал первым заместителем командующего Внутренними войсками Украины, начальником штаба Внутренних войск. С февраля 2005 г. - командующий Внутренними войсками Украины, генерал-полковник (март 2006 г.). Воинское звание генерал армии Кихтенко было присвоено указом Президента Виктора Ющенко от 23 августа 2008 г.

8 октября 2014 г. о намерениях сменить губернатора Донецкой области заявил советник Президента Украины Юрий Луценко.

Отметим также, что Тарута баллотируется сейчас кандидатом в депутаты Верховной Рады как самовыдвиженец.