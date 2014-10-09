В Донецке боевики похитили судью апелляционного админсуда

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Высшего административного суда.

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"В Высший административный суд поступило сообщение от председателя Донецкого апелляционного административного суда, в котором говорится о том, что вчера, 8 октября на пути из Мариуполя в Донецк специальным батальоном "Оплот" "ДНР" на блокпосту после населенного пункта Оленевка задержали судью Донецкого апелляционного административного суда Николая Старосуда", - сообщили в суде.

В настоящее время его местонахождение судьи неизвестно.

Бтальйон "Оплот" - вооруженное формирование "ДНР", которым руководит бывший сотрудник МВД Украины, а сейчас "премьер-министр" "ДНР" Александр Захарченко.

Напомним, вночь на 8 августа в Луганской области было найдено тело прокурора Свердловского района Андрея Ревы.