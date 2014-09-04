В Донецкой области террористы похитили и убили сотрудника прокуратуры.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, установлено, что кавказцы, которые принадлежат к террористической организации "ДНР", похитили старшего прокурора прокуратуры Донецкой области на трассе неподалеку от Зугреса Донецкой области.

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Сотрудник прокуратуры следовал в освобожденный город Константиновка, куда был откомандирован, однако в дороге его автомобиль сломался. Когда он ремонтировал автомобиль, к нему подъехали боевики "ДНР". В ходе обыска машины террористы нашли удостоверение сотрудника органов прокуратуры. После этого старшего прокурора увезли как заложника в неизвестном направлении. Несколько дней его жестоко пытали и постоянно связывались с родными, которым не выдвигали никаких требований, но угрожали расправой.

Сегодня боевики "ДНР" привезли тело сотрудника прокуратуры, 1984 года рождения, к месту проживания его матери. На теле обнаружены многочисленные пулевые ранения от автоматического оружия и следы жестоких пыток.

По данному факту начато расследование по ч.2 ст. 115 п. 3, 4, 7, 12 Уголовного кодекса ("преднамеренное убийство заложника, совершенное с особой жестокостью, по предварительному сговору группой лиц из хулиганских мотивов"). Создана следственно-оперативная группа и группа процессуальных руководителей. Определен план первоочередных следственных действий.