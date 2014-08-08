В Луганске убили прокурора Андрея Реву

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил руководитель общественной организации Гражданская инициатива "Права справа" Дмитрий Снегирев. По его словам, данную информацию ему предоставили местные жители и члены его общественной организации, ставшие очевидцами происходящего.

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"Минувшей ночью в районе поселка Видное найдено тело мужчины со следами насильственной смерти. По предварительной информации оно принадлежит прокурору Свердловского района Андрею Реве", - сообщил Дмитрий Снегирев.

Он рассказал, что Андрею Реве террористы "дали гарантию беспрепятственного проезда на собственном автомобиле в Днепропетровск через Луганск, но он был сначала похищен террористами, а затем его тело было найдено со следами пыток, автомобиль, на котором выехал прокурор, пока не обнаружен".

По мнению Дмитрия Снегирева, "после задержания украинским правосудием мэров городов Луганска, Стаханова и Северодонецка с обвинениями в пособничестве террористам, боевики на местах начали зачистку всех, кто может свидетельствовать против руководителя фракции Партии регионов в Верховной Раде, выходца из Луганска Александра Ефремова".