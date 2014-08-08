В Луганске убили прокурора Андрея Реву
В ночь на 8 августа в Луганской области найдено тело мужчины, по предварительным данным, прокурора Свердловского района Андрея Ревы.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил руководитель общественной организации Гражданская инициатива "Права справа" Дмитрий Снегирев. По его словам, данную информацию ему предоставили местные жители и члены его общественной организации, ставшие очевидцами происходящего.
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"Минувшей ночью в районе поселка Видное найдено тело мужчины со следами насильственной смерти. По предварительной информации оно принадлежит прокурору Свердловского района Андрею Реве", - сообщил Дмитрий Снегирев.
Он рассказал, что Андрею Реве террористы "дали гарантию беспрепятственного проезда на собственном автомобиле в Днепропетровск через Луганск, но он был сначала похищен террористами, а затем его тело было найдено со следами пыток, автомобиль, на котором выехал прокурор, пока не обнаружен".
По мнению Дмитрия Снегирева, "после задержания украинским правосудием мэров городов Луганска, Стаханова и Северодонецка с обвинениями в пособничестве террористам, боевики на местах начали зачистку всех, кто может свидетельствовать против руководителя фракции Партии регионов в Верховной Раде, выходца из Луганска Александра Ефремова".