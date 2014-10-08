Боевики начали интенсивный минометный обстрел Попасной - Москаль

Боевики утром 8 октября начали интенсивный обстрел Попасной Луганской области, игнорируя режим прекращения огня.

"Сегодня, 8 октября, утром боевики начали интенсивный обстрел из минометов города Попасная", - сообщает председатель Луганской ОГА Геннадий Москаль.

Читайте такжеСегодня утром погибли три жителя Донецка, еще 4 раненыПо его словам, в настоящее время связь с городом потеряна, поэтому последствия обстрела пока не известны.

"Медицинские службы приближенных к Попасной населенных пунктов приведены в полную готовность к оказанию неотложной помощи пострадавшим", - добавляет Москаль.