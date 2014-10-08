Боевики начали интенсивный минометный обстрел Попасной - Москаль
11:21, 08 октября 2014Политика
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Боевики утром начали интенсивно обстреливать Попасную на Луганщине.
Боевики обстреливают Попасную / ТСН
Боевики утром 8 октября начали интенсивный обстрел Попасной Луганской области, игнорируя режим прекращения огня.
"Сегодня, 8 октября, утром боевики начали интенсивный обстрел из минометов города Попасная", - сообщает председатель Луганской ОГА Геннадий Москаль.
Читайте такжеСегодня утром погибли три жителя Донецка, еще 4 раненыПо его словам, в настоящее время связь с городом потеряна, поэтому последствия обстрела пока не известны.
"Медицинские службы приближенных к Попасной населенных пунктов приведены в полную готовность к оказанию неотложной помощи пострадавшим", - добавляет Москаль.
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